Mercato : Le CV de Jordan Veretout, nouvelle recrue de l'OM

Le joueur formé à Nantes et passé par l'ASSE revient en Ligue 1. L'OM a officialisé l'arrivée du milieu qui évoluait à la Roma depuis 2019. International français, plus de 400 matches en pro, plus de 50 buts inscrits... Le milieu arrive avec une sacrée expérience.