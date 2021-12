Mercato : le PSG doit offrir "le contrat du siècle à 500 M€" à Mbappé s'enflamme Moscato

Alors que son avenir est forcément revenu sur le devant de la scène avec le huitième de finale à venir entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a toujours révélé aucun choix. Et sa posture ne devrait pas changer d'ici le double rendez-vous contre le club espagnol. Pour Vincent Moscato, Paris doit tout tenter pour le conserver même les plus grandes folies financières...