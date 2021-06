Mercato : Le PSG, une priorité de Ramos pour plusieurs raisons

Selon AS, Sergio Ramos (35 ans), libre de tout contrat après son départ du Real Madrid ce mercredi, ferait du PSG de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé et Neymar une priorité quant à sa future destination. Les deux Manchester (City et United) et son club formateur Séville sont également à l'affût.