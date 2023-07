Mercato : Leipzig, expert de la valorisation des joueurs... et des plus-values (avec deux Français en tête)

Convoité par de grands clubs européens, Josko Gvardiol pourrait quitter Leipzig dès cet été pour un montant record : 100 M€. Acheté 18.8 M€ par la formation allemande, le Croate pourrait directement battre deux records : le plus gros transfert et la plus grosse plus-value de l'équipe détenue par Red Bull. Mais c'est une habitude pour l'équipe allemande qui vient d'encaisser 130 M€ pour deux joueurs partis en Premier League : C. Nkunku (Chelsea) et D.Szoboszlai (Liverpool). Deux joueurs achetés pour à peine 50 M€...