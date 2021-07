Mercato : Lewandowski s'offrirait au Real Madrid à deux ans de la fin de son contrat

Robert Lewandowski (32 ans) quittera-t-il un jour la Bundesliga, championnat qu'il domine depuis plus de 11 ans ? Selon AS, le Polonais, malgré la réticence du Bayern Munich, souhaiterait forcer un départ vers la capitale espagnole pour accompagner Karim Benzema en attaque. Les Merengue gardent toujours un oeil en attaque vers les deux pépites du foot mondial : Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans).