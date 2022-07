Mercato : malgré les intentions initiales de ten Hag, le départ de Ronaldo semble inévitable

Lors de son intronisation, le 23 mai dernier, Erik ten Hag avait très clairement affirmé que Cristiano Ronaldo faisait partie de son projet. Un mois et demi plus tard, la donne a semble-t-il changée. Le coach néerlandais prospecte pour trouver un remplaçant au Portugais désireux de jouer la Ligue des champions. Le Bayern et Chelsea se seraient manifestés. MU pour l'instant n'est pas enclin à vendre.