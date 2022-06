Mercato / Nantes : Poste, effectif, départs... Kombouaré détaille les attentes

Antoine Kombouaré et Franck Kita ont détaillé les attentes des Canaris au cours de ce mercato. L'objectif est de renforcer l'effectif pour bien figurer en Ligue 1 et en Ligue Europa. Antoine Kombouaré espère "23 à 25 joueurs", et confirme que Blas, Lafont et Simon possèdent un bon de sortie.