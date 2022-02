Mercato : Newcastle, Barça... Qui a le plus dépensé (et reçu d'argent) en janvier ?

Sans surprise, Newcastle a été le club le plus dépensier lors du mercato hivernal. Mais le club récemment racheté par des Saoudiens n'a pourtant pas recruté de joueur à prix d'or. Les trois transferts les plus chers du mercato concernent la Juventus, le Barça et Liverpool. Grâce au départ de Vlahovic, la Fiorentina enregistre le meilleur solde commercial du mois.