Mercato : Pisté par le PSG, Pogba motivé de prolonger à Manchester United grâce à Ronaldo ?

Selon The Athletic, Paul Pogba, alors que sa réflexion s'orientait selon nos informations de l'été vers le PSG, aurait changé de "mindset" et songerait fortement à une prolongation avec Manchester United, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en juin 2022. L'euphorie autour du club avec le come-back de Cristiano Ronaldo à Old Trafford serait l'un des facteurs principaux de ce changement d'avis.