Mercato : Pogba au PSG ? La rumeur prend de l'épaisseur

En fin de contrat avec Manchester United en 2022, soit à la fin de la saison prochaine, Paul Pogba explore toutes les pistes pour son avenir, y compris celles qu'il a repoussées dans le passé. Issue de la région parisienne, "La Pioche" est désormais plus ouvert à un retour en France et le PSG l'attirerait bien plus. Selon nos informations, les positions se sont en tout cas rapprochées entre Mino Raiola son agent et le club de la capitale. Le milieu champion du monde coûterait entre 50 à 60 millions d'euros. Un prix plus abordable en raison de sa situation contractuelle.