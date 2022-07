Mercato - PSG : scepticisme autour de l'arrivée imminente de Renato Sanches

A priori, ce n'est plus qu'une question d'heures. D'ici ce mercredi, Renato Sanches devrait être un joueur du Paris SG. Un joueur voulu ardemment par le conseiller sportif Luis Campos mais aussi le coach parisien, Christophe Galtier. Et pour cause les deux hommes se sont connus à Lille. Pourtant, la nouvelle de son arrivée ne provoque pas franchement un emballement général à l'After...