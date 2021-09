Mercato : revenir à l'Atlético, un soulagement pour Griezmann (et sans doute une bonne nouvelle pour les Bleus)

C'est la nouvelle qu'on attendait pas dans un dernier jour de mercato - une fois de plus - totalement fou. Antoine Griezmann va bien revenir à l'Atlético de Madrid malgré un gros doute sur le timing et l'officialisation de son comeback (en prêt avec option d'achat). Le Français n'était pas heureux au Barça et va sans doute retrouver un club qui lui correspond mieux. Soulagement forcément mais sans doute excellente nouvelle pour l'équipe de France aussi.