Mercato : Sancho à Manchester United, le deal est bouclé selon la presse anglaise

Suivi depuis son incroyable saison 2019-2020 par Manchester United, un des clubs les plus prestigieux de sa terre natale, Jadon Sancho va bel et bien y signer selon la presse anglaise. L'Anglais, issu du centre de formation de Manchester City où Pep Guardiola le tenait en haute estime, s'était exilé à Dortmund depuis 2017 pour acquérir du temps de jeu et de l'expérience loin de ses bases.