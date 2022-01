Mercato : un rebond de Ndombele à l'OL ? L'After Foot sceptique !

Alors qu'il était pressenti assez longtemps au PSG, il pourrait finalement retrouver une ex. Tanguy Ndombele en échec à Tottenham devrait debarquer à Lyon en prêt. Le Français qui n'est pas du tout dans les plans d'Antonio Conte pourrait se relancer dans un championnat qu'il avait survolé - par intermittence - pendant deux saisons entre 2017 et 2019. Un possible comeback qui rend sceptique l'After.