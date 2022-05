Mercato : Wendie Renard, Haaland, Pogba, Lewandowski, les infos du 9 mai (12h)

Selon les informations de The Athletic, Paul Pogba a décidé de ne pas rejoindre Manchester City. En fin de contrat en juin, le milieu est courtisé par le PSG, la Juve et le Real. Avec Renard, Haaland et Lewandowski, le point sur les infos mercato de ce lundi 9 mai à midi.