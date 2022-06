Mercato : Yilmaz, Sanches, Fofana, Cabot… Du mouvement annoncé au LOSC et à Lens

Les deux clubs du nord de la France, le LOSC et le RC Lens, vont sûrement vivre un été très chargé concernant leur mercato respectif. Les Dogues pourraient perdre de nombreux joueurs, comme Sven Botman, Burak Yilmaz ou encore Renato Sanches. Les Sang et Or, eux, pourraient voir partir Seko Fofana.