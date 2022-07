Mukiele, Pavard, Koundé... les 5 infos mercato du 21 juillet (12h)

Mukiele de plus en plus proche de débarquer au PSG, Pavard proposé à un gros club anglais et le Barça qui ne lâche pas Koundé malgré une offre inférieure à Chelsea. Découvrez les principales infos mercato de ce jeudi 21 juillet à la mi-journée.