Neymar, Aouar, Salah... Les 5 infos mercato du 2 mai (à 18h)

Neymar et Salah clament leur envie de rester au PSG et à Liverpool... La porte est ouverte à l'OL pour un départ d'Aouar... Marseille et Monaco rejoignent Lyon dans la course à la signature du Caennais Lepenant... un club espagnol concurrence l'OM pour Cho...