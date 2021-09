OM : Caleta-Car puni pour avoir refusé de signer à Wolverhampton cet été ?

Les dirigeants marseillais sont remontés contre Duje Caleta-Car. Et pour cause, le Croate qui faisait partie des candidats au départ a refusé de quitter Wolverhampton qui proposait 15 M€ au club phocéen. Une somme qui aurait permis de débloquer plus vite l'arrivée d'Amine Harit. Finalement, le joueur passé par Nantes est arrivé en prêt grâce... aux baisses de salaires acceptées

par trois joueurs : Alvaro Gonzalez, Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Un refus de signer en PL que Caleta-Car pourrait payer cher. Les dirigeants envisageraient de le reléguer en réserve jusqu'au prochain mercato annonce la Provence.