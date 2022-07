Pogba, Rüdiger, Kessie... Les plus gros "transferts libres" de l'été

Basés sur l'estimation marchande des joueurs par Transfermarkt, classement au 11 juillet 2022. Paul Pogba était le joueur libre à la valeur la plus élevée, devant Kessie et Rüdiger. Ils rejoignent respectivement la Juventus, le Barça et le Real Madrid.