PSG : l'Espagne à la fois surprise et tranquille après les propos de Mbappé sur son avenir

"Rester au PSG, c'est possible ? Oui bien sûr". Il a suffi d'une phrase lâchée en zone mixte pour enflammer l'Espagne. C'est l'un des sujets du moment, le sujet du moment même. L'avenir de Kylian Mbappé alimente tous les sites et médias espagnols. Et bien évidemment, cette déclaration a été largement reprise et commentée. Avec un optimisme presque totalement conservé.