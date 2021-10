PSG : "Nous discutons d'une prolongation avec Leonardo", dixit la mère de Mbappé

L'interview événement de Kylian Mbappé à "Rothen s'enflamme" sur RMC est en train de relancer le dossier de sa prolongation, qui paraissait au point mort suite à ses envies de départ assumées vers le Real Madrid cet été. Fayza Lamari, la mère de Kylian, s'est entretenu au Parisien ce mercredi et elle n'exclut pas un revirement de situation et une prolongation d'un an (ou plus) de son fils au PSG.