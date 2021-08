Real Madrid : Mbappé aurait déjà un numéro attribué... en hommage à Zidane

Annoncé de plus en plus proche du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait déjà son numéro selon As. Exit le numéro 7, actuellement endossé par Hazard chez les Merengue. Bonjour au numéro... 5, porté par Zidane et libre depuis le départ de Varane.