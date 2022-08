Sanches, Bakambu, Onana... Les 5 infos mercato du 3 août à la mi-journée

Le PSG et Lille seraient tombés d’accord pour Renato Sanches... L'OM pas fermé à un départ de Cédric Bakambu, pisté en Liga... Amadou Onana en route vers West Ham... Le PSG et l’AS Roma s’entendent sur un prêt avec option d'achat pour Georginio Wijnaldum... Le Barça pourrait résilier les contrats de Samuel Umtiti et Martin Braithwaite...