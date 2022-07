Sanches, De Jong, Lenglet... Les 5 infos mercato du 8 juillet à la mi-journée

Le Losc et l'AC Milan d'accord pour Renato Sanches... Bergwijn quitte Tottenham et retourne aux Pays-Bas... Lenglet va rejoindre les Spurs en prêt... Le propriétaire de Chelsea est à Barcelone pour de possibles échanges avec De Jong et Azpilicueta... Raphinha ne rêve que du Barça...