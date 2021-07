Varane, Griezmann, Moulin... les infos mercato du mardi 20 juillet à 11h

Varane de plus en plus proche de la Premier League (même s'il manque un accord Real - MU), Griezmann trop cher pour l'Atlético et Moulin qui rebondit en Ligue 1. Découvrez toutes les infos mercato de ce 20 juillet.