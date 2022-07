Vitinha, Tchouaméni, Haaland... Les 10 plus gros transferts de l'été au 1er juillet

Le PSG compte 2 joueurs dans le Top 10 avec Nuno Mendes et Vitinha.

Sven Botman, transféré de Lille à Newcastle, devient le 6e plus gros transfert de l'été derrière Nuno Mendes. Tchouaméni reste numéro 1 devant Nunez et Haaland.