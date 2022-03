Après la polémique, Paris 2024 renonce à la Porte de Versailles pour le tournoi de basket

Le lieu a été désigné en novembre 2020. Et pourtant ce n'est que récemment le Hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles a fait l'objet d'une grosse polémique. Avec une levée de boucliers du basket français notamment Evan Fournier s'insurgeant de ce choix. La FIBA et l'organisation des Jeux ont semble-t-il plié ! Un nouveau lieu devra être choisi. Et plusieurs options - pas forcément à Paris - sont sur la table...