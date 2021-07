Basket - JO 2021 : Beal en protocole Covid et incertain pour Tokyo

Une tuile de plus pour Team USA dans une préparation olympique assez chaotique (deux défaites dont une déroute face au Nigéria et une victoire face à l'Argentine). Bradley Beal, le meneur/arrière des Washingtons Wizards a été placé en protocole Covid. Sa présence à Tokyo - et notamment pour le premier match du tournoi olympique face à la France le 25 juillet - est incertaine.