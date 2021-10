Jeux Olympiques (judo) : "On sentait qu'il allait se passer quelque chose" raconte Clerget

"On s'est préparé toute l'olympiade pour ça ! On avait une ambiance de folie, on sentait qu'il allait se passer quelque chose."

Axel Clerget et Guillaume Chaine, champions olympiques français de judo par équipe mixte, reviennent sur leur sacre historique au Japon.