Jeux Olympiques : "Macron ? J’aurais plein de choses à lui dire" confie Fillon Maillet

Les athlètes olympiques et paralympiques ont été reçus à l’Élysée ce mardi. L’occasion pour eux de participer à une petite cérémonie en leur honneur, et de répondre à quelques questions. Quentin Fillon Maillet aimerait, lui, beaucoup rencontrer et discuter avec Emmanuel Macron. Le double champion olympique de biathlon aurait « plein de choses à dire » au Président de la république.