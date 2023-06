Jeux olympiques : "Une compétition hors normes", Lacombe se souvient du sacre des Bleus en 1984

Il a fait partie de la seule génération à avoir glané l'or olympique au football. Guy Lacombe est revenu sur cette épopée des Bleus quelques semaines après le sacre de la bande à Platini à domicile pour l'Euro. L'ancien entraîneur de Guingamp, Sochaux ou le PSG se souvient d'un moment "hors normes". Et se réjouit de voir quelques footballeurs (Griezmann et Mbappé en tête) de faire des pieds et des mains pour les disputer...