Jeux paralympiques : "Beaucoup de soulagement et de joie", se ravit Nathalie Benoit

Nathalie Benoît a remporté le bronze en aviron dans l’épreuve du skiff. La Française a terminé troisième derrière la Norvégienne Skarstein en or et l’Israélienne Samuel. Un vrai mélange de soulagement et de joie, comme elle l’a confié au micro de RMC Sport.