Jeux Paralympiques : La vive émotion du coach de Bauchet, "il souffre mais se bat"

Arthur Bauchet a remporté la 7e médaille française sur ces Jeux, en bronze sur le slalom géant. L'athlète a une paraparésie spastique, une maladie de la moëlle épinière qui fragilise le bas de ses jambes notamment, entraîne des tremblements, des spasmes, des crampes. Au fur et à mesure des courses, Arthur subit des crises. Après la cérémonie des fleurs, en fauteuil, il s'est de écroulé et a fait une crise de 25mn.

Sa maladie est évolutive et va donc empirer...