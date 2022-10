Jeux paralympiques : une cérémonie d'ouverture semblable aux JO pour "que Paris 2024 fasse date"

Président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet compte bien donner une place particulière et plus importante aux Jeux paralympiques disputé un peu plus de deux semaines après les JO de Paris 2024 (28 au 8 septembre). À l'image d'une cérémonie d'ouverture qui va casser les codes pour les deux événements. Même s'il y aura aussi des différences. Objectif : que les JO 2024 "fassent date" sur le sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap.