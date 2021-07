JO 2020 : le duo de porte-drapeaux dévoilé ce lundi, qui sont les onze candidats ?

La fin du suspense ce lundi et une sorte de coup d'envoi avant la lettre des Jeux olympiques de Tokyo. Le duo - mixte - de porte-drapeaux sera choisi ce jour et onze candidats sont encore en lice après la défection d'Astier Nicolas. 7 femmes et 4 hommes.