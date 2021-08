JO 2021 (Athlétisme) : "Cela dépasse mes rêves les plus fous" appuie Warholm

Karsten Warholm a réalisé la course parfaite en finale du 400m haies en battant le record du monde (45'64'') et en devenant ainsi le premier homme à descendre sous la barre des 46 secondes. Pour le Norvégien, cette course "dépasse ses rêves les plus fous".