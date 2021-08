JO 2021 (Athlétisme) : Martinot-Lagarde soulagé et Manga ambitieux avant la finale du 110 m haies ce jeudi

Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga seront bien au rendez-vous de la très attendue finale du 110 m haies ce jeudi (4h55 heure française). Les deux tricolores ont assuré lors de leur série respective et s'aligneront aux côtés notamment de Grant Holloway, grandissime favori au titre olympique. Soulagement d'un côté et ambition de l'autre.