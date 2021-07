JO 2021 (Aviron) : "Je me suis dit «Me** on va gagner ?»", Boucheron raconte le titre olympique

Hugo Boucheron et Mathieu Androdias ont remporté la médaille d'or olympique en deux de couple, en devançant les Pays-Bas et la Chine. Invité sur RMC, le premier cité raconte la course haletante et le programme chargé à venir.