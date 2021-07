JO 2021 (basket) : France 83-76 Team USA, le match replay de l'incroyable victoire des Bleus

Ce dimanche, l'équipe de France de basketball a battu les Etats-Unis 83-76, pour son premier match de poule des JO de Tokyo. Revivez les dernières minutes irrespirable du succès des Bleus à partir du moment où ils on repris l'avantage à 2 minutes de la fin avec le direct de RMC et les commentaires de Arnaud Valadon et Stephen Brun.