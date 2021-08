JO 2021 (Basket) : "Il faudra mériter cette demie", pas d'excès de confiance pour Collet avant l'Italie

Les Bleus savent désormais à quoi s'en tenir. Ils affronteront l'Italie en quarts de finale du tournoi de basket olympique. Pas le pire tirage - si l'on ajoute que les Tricolores éviteront aussi Team USA et l'Espagne en demie - mais un adversaire à prendre au sérieux pour Vincent Collet. Le sélectionneur indique que les Italiens ont éliminé la Serbie pour s'inviter au tournoi olympique. Un exploit qui appelle Fournier, Gobert, Batum et consorts à la plus grande vigilance.