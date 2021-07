JO 2021 (Canoë) : "Cette 4e place, j'en aurais rêvé" se réjouit Delassus déjà tournée vers Paris 2024

Il y a des quatrièmes places frustrantes et pas du tout réjouissantes. Mais celle décrochée par Marjorie Delassus - pour sa première finale de C1 - est loin d'entrer dans cette catégorie. Auteure d'une très belle course sans pénalité, elle a été devancée par des concurrentes meilleures et plus expérimentées. La membre du club de Pau donne déjà rendez-vous dans trois ans pour les JO de Paris.