JO 2021 (Cyclisme) : "Erreur tactique", "pression"... Les regrets de Thomas, 4e

A la lutte pour le podium dans l'épreuve de l'omnium, Benjamin Thomas a pris finalement la quatrième place à l'occasion de la course aux points, quatrième et dernière manche de cette forme de décathlon sur piste aux JO 2021 de Tokyo. Le Français a perdu ses chances de médaille en toute fin de course.