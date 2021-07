JO 2021 : Cysique, Brunet... le tableau des médailles après la troisième journée à Tokyo

La France fait grise mine ce lundi. On attendait pas mal de médailles (triathlon, VTT, canoë-kayak, escrime) mais seules Sarah-Léonie Cysique et Manon Brunet ont permis apporté un peu de sourire à la délégation tricolore. Une breloque d'argent et une autre en bronze pour un total de cinq médailles. Loin derrière la Chine, les États-Unis et le Japon qui domine le classement grâce à ses 8 titres olympiques.