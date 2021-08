JO 2021 (Escrime) : le mea culpa de Le Péchoux, Lefort déjà fixé sur la finale face à des Russes insouciants

Nouvelle finale entre la France et la Russie. Même si on espère cette fois-ci, une autre issue que celle des fleurettistes dames médaillées d'argent, Enzo Lefort connait son adversaire : de la jeunesse, de l'insouciance et un peu d'expérience. De son côté, Erwann Le Péchoux reconnait une erreur sur son relais pour finir la demie face au Japon. Un bel avertissement pour la finale...