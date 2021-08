JO 2021 (Handball) : "Ça ne sent pas bon", Remili pessimiste pour N'Guessan et Descat blessés face à la Norvège

Hormis la défaite qui est anecdotique face à la Norvège (32-29), l'équipe de France a perdu deux joueurs sur blessure : Timothey N'Guessan et Hugo Descat. Les images n'incitent pas forcément à l'optimisme. Le discours de Nedim Remili non plus.