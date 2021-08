JO 2021 (Handball) : "Je me sens tellement privilégiée", l'émotion forte de Pineau les larmes aux yeux après sa médaille d'or

Elle est championne olympique comme ses coéquipières de l'équipe de France. Et n'est toujours pas redescendue de son petit nuage.

Allison Pineau avait les larmes aux yeux au micro de RMC Sport. Elle évoque sa foi en cette équipe même dans les moments compliqués. Et sa reconnaissance envers l'organisation des Jeux qui a rendu cette médaille possible en dépit d'un contexte sanitaire lourd.