JO 2021 (Handball) : "Je n'ai pas beaucoup tremblé", Nicolas savoure le titre olympique et met en avant Darleux et Leynaud

Elles ont une importance capitale au handball et cela s'est complètement vérifié sur la finale du tournoi olympique féminin de handball.

Si les Bleues sont championnes olympiques au dépens de la Russie, elles le doivent en grande partie à leur solidité défensive. Et leur

duo de gardiennes. Sur cette finale, Cléopatre Darleux a crevé l'écran avec 9 arrêts sur 21 tentatives russes. Une performance félicitée

par Valérie Nicolas, consultante et championne du monde 2003 avec les Bleues.