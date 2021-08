JO 2021 (Handball) : "On n'est pas encore rassasiés", Remili est "déjà tourné" vers la finale et veut la médaille d'or

Solide malgré une mauvaise entame de match, portée par Vincent Gérard et sa défense de fer en seconde période (neuf buts encaissés seulement), les Bleus passent l'obstacle égyptien (27-23) et se qualifient pour une quatrième finale olympique de rang. Ils affronteront le vainqueur du match Danemark - Espagne prévu à 14h00 ce jeudi. Et Nedim Remili ne veut rien d'autre que le titre suprême.