JO 2021 : les meilleurs moments de la quinzaine pour les Bleus à Tokyo (avec les commentaires RMC)

Les Jeux olympiques se sont achevés ce dimanche avec la cérémonie de clôture et la passation entre deux capitales : Tokyo et Paris qui sera la ville hôte de l'édition 2024. L'occasion aussi de revenir sur les émotions vécues par la délégation française. 10 titres olympiques, des médailles d'argent qui valent de l'or et des moments hors du temps comme le contre de Nicolas Batum face à la Slovénie. Ou la victoire de l'équipe de France de judo face au Japon au Budokan, ni plus moins que la Mecque du sport né dans l'archipel nippone.